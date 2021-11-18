紐交所：華企仍有興趣赴美

近月多家中資企業赴美上市陷入僵局，紐約證券交易所總裁Stacey Cunningham表示，一旦中國及美國政府解決監管審查僵局，相信中國企業仍有興趣在美國上市，而當地投資者仍然有興趣投資這些公司。Cunningham在一論壇上稱，紐交所需要在投資者保護和爭取快速增長公司到該所上市之間取得平衡，認為克服訊息披露方面的細節，將是解決問題關鍵。他指，看到有企業因投資需求而決定延後上市，但預期紐交所明年潛在上市名單仍會非常強勁。本港新股方面，彭博引述消息指，現於A股上市的免稅巨頭中國中免已通過港交所（388）上市聆訊，目標集資50至60億美元（約390至468億港元），較早前傳集資70至100億美元（約546至780億港元）大幅減少。