滬港通七年交投熾 境外持內地股激增

昨日是「滬港通」開通七周年，港交所（388）指，北向滬股通和深股通七年累計成交金額達64萬億元人民幣，比「北水」南下累計成交額23.1萬億港元，多出逾3.3倍；至於「南下」資金累計有2.1萬億港元淨流入港股，「北上」資金則有1.5萬億元人民幣淨流入A股市場。據港交所資料顯示，截至本月10日，北向滬、深股通今年日均成交額按年升35%，達1222.6億元人民幣，南向港股通則升87%至440.6億港元。滬、深股通七年累計成交額達64萬億元人民幣，1.5萬億元人民幣淨流入內地股票市場；南向累計成交額達23.1萬億港元，2.1萬億港元淨流入港股。北向滬深股通成交64萬億香港和海外投資者通過滬、深股通持有的內地股票總額亦不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，激增至本月10日的2.6萬億元人民幣；內地投資者透過港股通持有港股的總額則由131億港元，增至2.2萬億港元。現時互聯互通機制仍在不斷擴容，在港交所與滬深交易所達成共識下，首批在港上市的未有收入的生物科技公司於去年12月28日成功納入港股通。於今年2月1日，在上海科創板上市的符合條件的A股及其對應的H股也已納入滬港通。港交所表示，未來將繼續與內地合作夥伴、監管機構、廣大用戶及市場各方合作，不斷完善互聯互通機制，為兩地市場創造更多機遇，連接中國與世界。港交所又稱，過去亦已推出不同完善措施，包括取消總額度限制、提升每日額度、推出南北向通投資者識別碼、推出方便海外基金經理的特別獨立戶口集中管理服務（Master SPSA），推出SYNAPSE滬深港通結算流程加速平台試用計劃等。