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中金：京東網易可望染藍

2021-11-18 列印
　　恒指將在本周五季檢，目前60隻藍籌距離明年中前增至80隻的目標仍「未夠貨」，預計將會納入較多股份。中金公司報告指，京東（9618）、網易（9999）等科技股是染藍大熱，並估計農夫山泉（9633）亦有望問鼎藍籌。

　　中金表示，以港股交易量及換手率等數據及指數調整方法，推算藍籌潛在候選股依次為京東、網易、百度（9888）、快手（1024）、京東健康（6618）、思摩爾（6969）、京東物流（2618）、嗶哩嗶哩（9626）、攜程（9961）、翰森製藥（3692）、農夫山泉、萬國數據（9698）及泡泡瑪特（9992），換言之「京東三傑」均榜上有名。



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