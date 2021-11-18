  • 2021年11月18日 星期四
  • 20º
  • 71%
熱門： 迪士尼女保安丁權冷鋒張秀文

日報新聞 > 金融

傳內房可望重發ABS產品

2021-11-18 列印
　　內房融資途徑或進一步鬆綁，據外媒報道指，中國監管部門將繼續放寬房地產融資政策，房企於近期有望重啟發行資產證券化（ABS）產品。

        報道引述知情人士消息指，近期有中國監管部門窗口指導交易所，明確指出優質內房最快本月可以開始重新遞交ABS發行申請，是次重啟或可幫助內房緩解資金鏈緊張的現狀，加速回籠資金。內房ABS發行曾於今年第二季被收緊，自8月起已無新項目獲批通過。



        另外，信託公司近日再遭中國銀保監會發文件要求，進一步推進通道業務和融資業務降壓工作。包括，各信託公司年底前必須做到應清盡清、能清盡清，通道類信託項目到期的原則上不得展期續做等。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd