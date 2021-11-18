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百度上季轉蝕165億 積極推動互聯互通

2021-11-18 列印
■百度第三季收入按年升13%至319.2億元人民幣，虧損165.59億元。
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　　百度（9888）公佈，今年第三季收入按年升13%至319.2億元（人民幣，下同）；虧損165.59億元，轉盈為虧，去年同期則賺136.8億元；每股ADS虧損48.18元。非通用會計準則（non-GAAP）純利按年跌27%至50.9億元，高於市場預期的42.96億元；每股ADS盈利14.66元。內地近月積極推動互聯網平台互聯互通，百度管理層表示，現時看到開發商更願意開發其網絡生態系統，因為這對於企業亦有好處。

　　內地近月積極推動互聯網平台互聯互通，百度管理層表示，現時看到開發商更願意開發其網絡生態系統，因為這對於企業亦有好處。百度董事長兼首席執行官李彥宏透露，現時有近10億條來自電子商務網站的搜尋結果可於百度上搜索到。他又指，現時中國主要的智能手機製造商正採用百度的開源智能小程序框架，為用戶提供更好的體驗，相信百度將從整個互聯網的開放中受益。



廣告表現放緩

　　廣告業務方面，管理層指第三季廣告收入增長放緩，主要由於教育、房地產等行業受疫情影響，以及內地收緊行業監管政策，又指如疫情持續惡化，預料第四季廣告收入增長將進一步放緩。

　　期內，經調整EBITDA為59.6億元，按年跌34%，低過預期的62.09億元。經調整EBITDA利潤率為19%，按年跌13個百分點。羅戎表示，百度第三季度智能雲收入按年勁升73%，連續兩個季度營收增速超七成，帶動百度核心營收再次取得佳績。百度預期第四季收入介乎310億至340億元。

　　百度核心收入按年升15%至247億元，其中在線營銷收入按年升6%至195億元；非在線營銷收入按年升76%至52億元。愛奇藝收入按年升6%至76億元。截至今年9月，愛奇藝訂閱用戶達1.04億萬。另外，百度App月活活躍用戶6.07億，按年增長12%，單日用戶登錄更達79%，創歷史新高。

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