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嗶哩上季蝕27億 擴大1.4倍

2021-11-18 列印
　　內地視頻平台嗶哩嗶哩（9626）公佈第三季業績，期內虧損26.77億元（人民幣，下同），按年擴大1.47倍，按季升1.39倍，遜市場預期的18.3億元；經調整虧損16.12億元，按年增加7成，按季揚21.9%，經調整每股基本虧損為4.16元。

        截至今年9月底，第三季度淨營業額總額52.07億元，較去年同期增加61%。當中，移動遊戲營業額13.92億元，按年增加9%；增值服務營業額19.09億元，揚95%；廣告營業額11.72億元，升1.1倍；電商及其他營業額7.34億元，增加78%。



        該公司表示，廣告營業額已實現連續10個季度超預期的增長。

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