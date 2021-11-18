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阿里團隊夥浙國資 傳獲批戰略投資紫光

2021-11-18 列印
　　外電引述消息指，由阿里巴巴（9988）牽頭的合作團隊，接近獲得中國官方批准成為紫光集團重整的戰略投資者。消息指，引入戰略投資一事已經進入最後階段，目前中央政府傾向於選擇阿里巴巴和浙江國資組成的合作團隊，料交易超過500億元人民幣。

        消息人士指，阿里巴巴的雄厚財力，以及合併後在雲端計算和半導體業務上潛在的協同效應，使其受到青睞。這一合作團隊同時獲得了浙江國資背景的資金支持，也有助於其在諸多競爭者中勝出。若交易達成，不僅使中國最大債務重組案之一的紫光集團風險處置取得突破，也為阿里巴巴增加半導體硬體領域的資源，促進雲業務的發展。





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