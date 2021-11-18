中環IFC外望——Lalamove掌舖合作 「雙12」直播帶貨谷銷量

電商崛起促成本港兩大初企合作，貨運物流平台Lalamove與商貿平台掌舖公佈，Lalamove成為掌舖旗下商戶的物流供應商之一，並會在「雙12」舉行直播帶貨谷銷售，包括提供即時送貨。Lalamove指出，其平台電商定單在疫情至今增長超過10倍。掌舖表示，將會透過其電商平台掌賞Mall與Lalamove合作 ，在12月12日的「雙12」當日舉行一連12場直播，為10位商戶提供免運費及優惠產品，以及相關直播帶貨活動。另外，Lalamove亦會於12月1日為掌舖商戶舉辦物流研討會，向網店店主提供物流服務培訓。掌舖的商戶日後亦會連接Lalamove物流服務，目前掌舖已跟順豐、中通、香港郵政等合作。Lalamove香港區總經理周嘉健表示，Lalamove平台上的電商定單在疫情至今增長逾10倍，今次合作會提供即時送貨服務，期望提升競爭力，為消費者提供「邊直播邊收貨」的無縫消費體驗。掌舖創辦人吳家嘉就認為，現在直播營銷大行其道，商戶亦能向潛在顧客提供一些娛樂，從而刺激銷情。屈臣氏內地設「屈奇館」 帶動初創品牌銷售疫情下企業紛紛調整市場策略，長和（001）旗下屈臣氏集團早前開創O+O（線上及線下）零售模式，其中國屈臣氏創立「屈奇館」初創品牌概念店，匯聚多個仍未在屈臣氏實體店上架的初創品牌，並結合線下線上的優勢，帶動初創品牌相關產品銷售。中國屈臣氏表示，成立屈奇館，定位已不再僅僅是零售商，而是幫助品牌拓展業務的渠道；並為初創品牌提供全面的平台，對準目標顧客，直接增加銷售。屈臣氏O+O零售模式融合線下線上的優勢，通過雲店技術將實體店舖與線上平台融合，顧客在雲店下單後，最快30分鐘送達客戶，滿足顧客的即時需求。中國屈臣氏行政總裁高宏達（Kulvinder Birring）指出，新品牌不斷湧現，內地初創品牌要突圍而出，必須透過不同渠道接觸顧客，而這正是屈臣氏O+O模式的魅力，線下與線上平台無縫融合，便捷與體驗並重，同時有助建立品牌及增加銷售；愈來愈多美妝品牌認同O+O線下與線上零售策略，是業務增長的致勝關鍵。高瞻