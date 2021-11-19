輝達業績理想勁升一成一 消費股受壓 杜指跌34點

美國大企業陸續公佈季度業績，當中半導體公司輝達（Nvidia）業績理想，該股股價早段己抽升一成一。美股大市早段消費股受壓，杜指曾下跌276點，至35654點，標普指數跌15點，至4672點。至於以科技股為主的納斯達克指數亦曾跌0.46%，至15848點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35896點，跌34點；標普500指數報4703點，升15點；納斯達克指數報15965點，升44點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.97港元，較香港收市價跌0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見485.45港元，較香港收市價跌11.35港元。輝達隔晚盤後公佈第三季業績，收入按年增長50%，按季增長9%，達71億美元破紀錄，超出市場預期的68.2億美元；其中數據中心收入29.4億美元，按年增長55%；遊戲業務收入32.2億美元，按年增長42%。經調整純利29.73億美元，按年升62%，按季升13%；經調整每股盈利1.17美元，超出預期的1.11美元；每股派季息0.04美元。受業績超預期刺激，其股價於美股早段曾升逾一成。嗶哩百度急挫嗶哩嗶哩宣佈擬發行價值14億美元的可轉換優先債券，其股價再一度跌17%，低見65.67美元。另一方面，季績遜預期的阿里曾跌逾一成，低見143美元；拼多多亦受拖累逾6%。相反，季績較佳的京東曾升逾7%，高見89.29美元。其他中概股方面，百度曾再跌逾5%；富途則微跌不足1%。經濟數據方面，美國勞工部公佈，截至本月13日的一周，首次申領失業救濟人數達26.8萬人，按周減少1000人，預期為26萬人，多於預期，前值修訂為26.9萬人。截至本月6日的一周，美國續領失業救濟人數208萬人，按周減少12.9萬人。歐洲股市周四低收。英國皇家郵政逆市升10%。英國富時100指數收報7255.96點，跌35點，跌幅0.48%。德國DAX 指數收報 16221.73點，跌29點，跌幅0.18%。法國CAC 指數收報7141.98點，微跌14點。銅價上揚。於紐約商品交易所，12月份期銅接近收市時報4.317美元，升1.2%。港股在科網股領跌下，低開280點後顯著下跌，跌幅曾擴至427點，全日收報25319點，跌330點或1.29%。