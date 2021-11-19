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政府發234億綠債 超購1.9倍

2021-11-19 列印
        香港政府宣佈，在政府綠色債券計劃下成功發售30億美元（約234億港元）等值的美元及歐羅綠色債券。是次綠債發行共有3期，其中美元計價的10年期綠債發行金額為10億美元，錄得超額認購1.9倍，收益率1.855%。

　　另外2期則為歐羅計價的5年期及20年期綠債，發行額分別為12.5億歐羅及5億歐羅，收益率分別為0.019%及1.059%。其中20年期為迄今亞洲地區最長發行年期的政府類歐羅綠債，亦是香港政府首次發行歐羅債券。



　　儘管近期市場波動，環球投資者對這批綠債反應不俗，10年期美元債券吸引逾29億美元認購金額，而5年期及20年期歐羅債券共吸引逾22億歐羅認購金額。

　　是次發行吸引不同類別的傳統和綠色投資者。美元綠債當中72%分配予亞洲的投資者，歐羅綠債則有73%予歐洲的投資者。
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