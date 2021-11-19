三內房急籌125億償債 碧服傳配股抽水80億

內房水緊，急籌資償債。3家內房包括碧桂園（2007）旗下的碧桂園服務（6098）、雅居樂集團(3383)及中國恒大(3333)都透過股市發股、發換股債及減持來籌資，涉資共達125億元。當中，碧桂園服務開市前申請停牌，市傳會配股籌集約80億元；雅居樂初步擬定以每股27.48元發行24億元換股債，持債人可換取雅生活服務（3319）6.2%股權；恒大則清倉所持恒騰網絡（136）套現約21億元。據外媒引述銷售文件透露，碧桂園服務擬配售1.5億股，每股作價53.35元，較停牌前收市價折讓9.5%，預計集資總額逾80億元，是次集資所得資金，主要用於未來收購機會、新業務發展及一般企業用途。雅居樂發24億換股債本輪內房大洗牌期間，碧桂園已多次吸納優質物管資產。早於9月底，碧桂園服務曾宣佈旗下的碧桂園物業香港與花樣年（1777）下屬彩生活（1778）簽訂股權轉讓協議，並同意以約33億元人民幣總代價，收購彩生活服務核心資產鄰里樂100%股權。另一內房雅居樂亦發行本金總額為24.18億元的債券，以初步換股價每股雅生活股份27.48元計，交易完成後，債券將可換取逾8799萬股雅生活股份，相當於雅生活現有已發行股本約6.2%。初步換股價較雅生活上日收市價每股22.9元溢價20%。該債券年利率為7%，並自2022年5月24日起須每半年，於每年的5月24日及11月24日支付一次。雅居樂從今交易中料獲得款項總額約24.2億元，相關款項擬用作於1年內到期的現有中長期離岸債務再融資。交易完成後，雅居樂集團於雅生活的控股股權，將由54.31%減至48.12%，失去持有雅生活逾5成股權的絕對控股股東地位。「抽水」消息公佈後雅居樂系兩股均插水，雅居樂全日錄得3.62%跌幅，報5.32元；雅生活則瀉12.75%，至19.98元。