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悉售恒騰持股 恒大勁蝕85億

2021-11-19 列印
　　中國恒大（3333）經過連番減持後，昨日確認沽清恒騰網絡（136）股份，最新將餘下18%股權，以折讓24.3%的每股1.28元賣出，套現21.3億元，預計從中產生85億元虧損。恒騰昨日擺脫恒大陰霾後，股價不跌反升24.9%，收報2.11元。

　　恒大公佈，在本周三向聯合資源投資控股出售餘下約16.6億或18%的恒騰股份，作價每股1.28元，較周三收市價折讓24.3%，恒大藉此套現21.28億元，交易後不再持有恒騰任何股權。該集團指出，根據作價與6月底持股的帳面值之間差額計算，預計將從交易中產生約85億元虧損，有關款項用於一般營運資金。





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