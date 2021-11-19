莎莎中期少蝕25%不派息

經歷了兩年新冠肺炎疫情的考驗，香港人體會到，必須人人出力，以身作則，做好防疫措施，才能合力抵抗疫情反彈，但有三名以香港為家的國泰機師，疑違反公司守則，在逗留德國酒店期間，擅自離開房間，外出活動，他們回港後獲當局豁免回家，其後確診染疫，疑在德國受到感染，事件引起病毒進入社區的恐慌。國泰昨天採取行動，指三名機師已非公司僱員，不排除三人違反公司守則而被解僱。 新冠肺炎病毒不斷變種，傳染力有增無減，人們必須從個人做起，維持個人衞生，並配合公共的防疫措施，才能防止病毒擴散。然而，不少人欠缺同理心，也心存僥倖，沒有盡力抗疫。就好像本港疫情初期，有由外地回港的人士，入住酒店接受隔離期間，...

2021-11-19