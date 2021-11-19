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莎莎中期少蝕25%不派息

2021-11-19 列印
　　本地化妝品零售龍頭莎莎（178）公佈，截至9月底止中期虧損收窄近25%，至1.82億元；期內維持不派息。受疫情及整體消費放緩影響，莎莎內地業務虧損大增7.7倍至4145萬元，集團主席及行政總裁郭少明承認估算錯誤，表示已減慢發展步伐。他又對下半財年通關有信心，但目前看法轉趨保守。

        另外集團公佈第三財季的上半季度，本港零售銷售及同店銷售分別上升15.9%及23.4%。上半財年營業額15.97億元，按年上升24.2%。當中港澳市場零售及批發營業額上升26.9%，至10.9億元；同店銷售按年上升32.4%。港澳市場期內虧損收窄48.5%，至1.23億元。



　

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