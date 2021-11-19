阿里經調整盈利跌39% 股價曾瀉超過一成

阿里巴巴（9988）公佈9月底止季度業績，收入增長29%，至2007億元（人民幣，下同），差過市場預期的2061.7億元；但以公認會計準則（Non-GAAP）計淨利潤按年跌39%，至285億元，遠遜市場預期的332億元。受業績遠遜預期拖累，阿里巴巴股價於美股早段曾暴挫逾一成，至144.86美元。季內阿里的中國零售市場及新零售業務，其年度活躍消費者（AAC）按季減少7600萬戶，至大約8.63億戶；而實物商品交易總額（GMV）亦只得按年單位數增長，阿里指與經濟增長放緩及電商競爭增加有關。阿里亦因此下調明年3月底止全年業績指引，從按年收入增長30%，降至增長20%至23%，主要反映商業業務收入下降。下調全年收入增長指引近年阿里打入欠發達地區策略見成果，期內「淘特」AAC超過2.4億戶，而社區區商業平台業務「淘菜菜」已在近200個城市營經，季度GMV按季增長逾150%。張勇稱，對比業務變現計畫，目前更着重在基礎建設，相信為這些地區消費者提升服務，價值便自然提升。期內收入按業務劃分，商業板塊均有所增長，最大份額的中國零售商業收入增33%至1268億元，而跨境及全球零售及批發商業合計收入亦增34%至151億元。雲計算業務亦保持增長，期內收入增33%至200億元，主要由互聯網、金融服務及零售行業客戶收入的強勁增長所推動。阿里指，其獨特優勢來自自主研發技術，將為全新操作系統「龍蜥」投入20億元的專項資金。阿里在業績指出，期內經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）盈利下跌27%至348.4億元，主要由於商業業務分部內的關鍵策略領域投入增加125.8億元，包括淘特、本地生活服務、社區商業平台及Lazada，如撇除有關投入，其商業分部盈利則持續平穩。