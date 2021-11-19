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工銀亞洲：冀理財通市佔率入三甲

2021-11-19 列印
　　大灣區「跨境理財通」服務面世滿月，工銀亞洲副行政總裁顧旋表示，該行作為首批推出理財通服務的銀行，至今「南向通」和「北向通」客戶共200多個，涉及金額約數百萬元（人民幣，下同），相信很快便會衝破1000萬元。他冀工銀亞洲在理財通業務領域的市場份額能躋身第一梯隊，打入首三大。

　　根據人民銀行廣州分行早前公佈的數據顯示，理財通服務推出首十多日，整體反應一般，當中以「北向通」熱過「南向通」。



　　對此，他認為情況很正常，亦不能以此作準，因理財通面世時間尚短，只屬剛起步階段，中港兩地客戶仍在模索了解當中，相信需時3至6個月，情況才會較清晰。

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