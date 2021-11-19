  • 2021年11月19日 星期五
  • 25º
  • 73%
熱門： 九巴翻側小蠔灣污水處理廠野豬安心出行周小龍

日報新聞 > 金融

京東經調整純利50億勝預期

2021-11-19 列印
　　京東（9618）公佈今年第三季，非公認會計準則（non-GAAP）下，純利為50.47億元（人民幣，下同），按年跌9.18%，大幅高於市場預期的32.64億元；每股美國存託股攤薄收益為3.16元。期內，虧損28.06億元，轉盈為虧，去年同期則賺76億元；每股美國存託股攤薄損失1.81元。京東集團總裁徐雷於電話會議上表示，目前整體宏觀環境充滿挑戰，尤其在下半年宏觀消費相對疲軟，上游供應鏈亦較緊張，原材料價格陸續開始上漲，加上受內地疫情影響，對整體零售市場產生重大挑戰。

        徐雷強調京東以供應鏈為核心，故集團會較競爭對手更有能力保持穩定表現。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd