京東網易大熱染藍 潤啤新奧爆冷入選

恒指公司亦會調整成份股佔比，其中騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團點評（3690）佔比皆降至8%；友邦（1299）則由7.42%，升至7.67%；滙控（005）則降至7.1%。
恒大遭剔出國指
國企指數則加入信達生物（1801），同時剔出中國恒大（3333），成份股數目維持50隻。恒生科技指數成份股則沒有變動，成份股數目維持30隻。
恒生綜合指數方面，騰盛博藥（2137）、醫脈通（2192）及海倫司國際（9869）獲納入成份股，成份股數目由500隻增加至503隻。所有變動將於2021年12月6日（周一）起生效。
恒指續跌269點
港股則連跌第三日，大幅低開385點至24934點，之後沽壓加大，曾跌494點，最終收跌269點，報25049點，跌逾1%；國指跌65點，收報8970點；科指跌16點，收報6457點，大市成交金額1365.15億元。另外據媒體報道，商湯科技已獲港交所批准在香港上市，預計集資逾10億美元。
大型科網股領跌，阿里巴巴（9988）上季非公認會計準則淨利潤按年跌39%，加上大行唱淡，績後顯著捱沽，昨日急挫10.7%，收報139.3元，單股拖低恒指209點；美團（3690）跌1.6%，收報280.8元；騰訊（700）跌0.2%，收報496元。相反，京東（9618）今年第三季調整盈利50億元人民幣勝預期，股價急漲9.1%，收報352.4元。
光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，港股近日走勢偏淡，主要受累權重科網股如阿里巴巴季度業績欠佳，但隨著大型科網股業績已公佈，料恒指有機會於25000點回穩。