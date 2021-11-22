利淡因素已反映 本周小米美團放榜 港股短線24800有支持

美股三大指數上周五走勢不一，杜指收跌0.75%；標指下降0.14%；納指則升0.4%。港股上周五受阿里巴巴（9988）季績遜預期影響，恒指收報25050點，下滑270點。小米（1810）將於本周公佈季績，有分析認為小米業績表現對大市影響較少，而近來利淡因素已反映，預計恒指今日有望再度穩守25000點。恒指上周五險守25000點，主要因為阿里巴巴（9988）季績遜預期，拖累大型科網股捱沽，恒指收報25050點，跌270點。美股方面，受歐洲疫情反彈影響，三大指數上周五個別發展，杜指收跌0.75%，報35602點；標指下降0.14%，報4698點；納指則升0.4%，報16057點，創收市新高。中美冬奧發展藏暗湧至於恒指夜期收報24892點，跌97點，較上周五恒指收市低水158點；ADR港股比例指數則報24907點，較上周五港股收市低141點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，恒指上周回調至近25000點，而大型科技股已先後公佈業績，相信恒指今日會在25000點附近整固，有望穩守25000點。他提及，投資者應留意中美關係，有外媒指美國擬杯葛北京冬奧會，此將成為市場焦點，另可關注金融股，因為美國將會加息及縮債。市場趨保守 勿大手入市香港股票分析師協會副主席郭思治亦預計，恒指今日有機會企穩25000點，而目前未有利淡因素出現，恒指將較為穩定，惟成交量偏淡，短期支持位為24800點，阻力位為是本月高位25746點。他又估計，快手（1024）和小米的季績表現不會亮麗，而其股價在業績公佈前反覆偏軟，已反映業績表現，料對大市不會造成衝擊。郭思治續指，現時市場資金較為保守，不適合大手入市，內房股表現或會較穩定。展望本周，小米、快手、美團（3690）等科網股，以及周大福（1929）、大家樂（341）等本地零售和餐飲股將公佈業績，另香港10月份進出口數據將於本周四出爐。另外，長盈集團（689）發公告指，聯交所表示公司未能維持上市規則所規定的足夠營運水平，以支持股份繼續上市。而長盈已決定於今年11月30日或之前，要求將該決定提交上市委員會進行覆核，正擬備該要求函件，所以長盈股份將繼續買賣。