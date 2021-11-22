日日煮藉De-SPAC上市 料明年業績扭虧為盈

近年宅經濟盛行，日日煮（DayDayCook）主打方便速食產品（RTH），將是首家以De-SPAC形式在美上市的港產公司。創辦人朱嘉盈表示，雖然宏觀上中美摩擦不斷，但從行業分析，內地方便食品市場方興未艾，美國投資者對此商業模式亦不陌生，現正是上市好時機，又預期明年以EBITDA計，可實現扭虧為盈。所謂De-SPAC形式，是指私人公司透過與SPAC合併而上市。朱嘉盈表示，由於美國市場更適合日日煮這類中小型公司，投資者專注度及市場發聲等方面有更加完善的渠道。而與SPAC合併上市，對於管理層而言，上市流程及時間表可把控得更好。未來RTH仍屬主打產品日日煮今年半年淨虧損擴大至3.46億元（人民幣，下同），而去年同期則錄得5319.58萬元虧損。朱嘉盈解釋，為配合美國的財務準則，公司今年的帳目上做了大量的非現金項目的調整，撇除後營運虧損為3850萬，遠低於去年同期。同時，預計明年EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）可扭虧為盈，錄得160萬美元。疫情大流行無意之中轉變了年輕消費者的消費行為，令簡單烹飪更加普及化。日日煮的產品包括：RTH，如自熱火鍋；RTC，如方便料理包。朱嘉盈表示，未來RTH仍是拳頭產品，佔八成；而RTC暫需繼續打開市場，約佔兩成。植物肉推廣健康理念內地RTH市場發展迅猛，為了從中突圍，朱嘉盈表示，日日煮主打健康理念，盡量融入植物肉元素，又與內地植物肉食品製造商PFI落實策略夥伴協議，未來或有更深度合作。而公司毛利最高的是植物肉產品，將植物肉融入RTH中，對綜合毛利表現有正面提升作用。