拜登提名儲局主席 消除不明朗因素 鮑威爾勢連任 杜指彈282點

美國白宮宣佈，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任美國聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席。鮑威爾成功連任，消除市場不明朗因素，刺激美股三大指數昨晚早段高開，納指及標普500指數更創新高，其中杜指升290點，報35894點；納指漲91點，報16149點。港股夜期則跌65點，至24858點，較恒指收市低水93點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35884點，升282點；標普500指數報4726點，升28點；納斯達克指數報16030點，跌26點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.43港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見482.16港元，較香港收市價跌12.24港元。料獲參議院兩黨支持白宮發表聲明，表示拜登打算提名鮑威爾連任聯儲局主席，聯儲局理事布雷納德為副主席。聲明又指，鮑威爾在挑戰時期成功領導聯儲局，而布雷納德亦發揮了關鍵作用。聯儲局需要保持有效領導，才能實現低通脹和物價穩定的目標。鮑威爾是於2018年時在前總統特朗普任期內，接替耶倫，出任聯儲局主席，而耶倫現為美國財長。聯儲局主席的人選，早前曾惹起爭議，部份美國民主黨人希望聯儲局主席換人，而新主席要在銀行業監管和氣候變化等問題上採取更強硬立場。不過，從白宮昨天聲明可看到，拜登傾向維持政策連續性。雖然鮑威爾與布雷納德獲得總統提名，但仍有待國會確認。《華爾街日報》指出，鮑威爾的提名，有望贏得參議院民主、共和兩黨的支持，因為在4年前投票支持鮑威爾的84名參議員當中，有68名仍然在任。歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報7255.46點，升31點。德國DAX指數收報16115.69點，跌44點。法國 CAC指數收報7105點，跌7點。金價急挫。聯儲局主席鮑威爾獲連任後，美元堅挺，金價則顯現沽壓。紐約期金接近收市時報每盎司1,809.3美元，跌2.3%。港股昨日缺乏明顯方向，恒指最多曾跌180點，至24869點，全日低收98點，報24951點，失守25000點兼見四連跌。國指跌40點，收報8929點；科指跌47點，收報6410點，大市成交金額1292億元。手機設備股逆市上揚，手機孖寶舜宇（2382）及瑞聲（2018）並列表現最佳藍籌首兩名。大摩引述舜宇管理層指，維持公司手機攝像模組今年毛利率按年改善指引，該行並預期舜宇於VR及AR相關業務未來兩三年會快速增長，推動舜宇急漲7.72%，收報234.4元；瑞聲則揚5.95%，收報36.5元。ATMX受壓 港股挫98點科網股持續偏軟，ATMX全線下跌，合共拖低恒指97點，美團（3690）挫2.42%，收報274元；阿里巴巴（9988）跌1.58%，收報137.1元；小米（1810）收跌1.18%；而騰訊（700）則跌0.32%。嗶哩嗶哩（9626）發行14億美元可換股票據，復牌後一度急跌逾15%，最終插10.48%，收報564元。