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在岸人幣創近半年新高

2021-11-23 列印
  人民幣偏強，昨日在岸價（CNY）收報6.3759兌1美元，上升52點子，創6月以來新高；離岸價（CNH）早段一度升破6.38，高見6.3771兌1美元，上升132點子，其後重回6.38水平。市場人士預期，人民幣短期穩中偏強，將於6.35至6.41區間波動。

  人民幣昨日中間價報6.3952，跌127點子。交易員指，中間價明顯低於預期，這或是對上周外匯市場自律機制最新消息的反應，該倡議可能會部份壓低交易規模，進而緩和市場的單邊押注，降低「偏離程度」。惟倡議的影響或是漸進，短期還須關注中美元首會晤後會否有實質性利好釋放。



  交易員又指，歐洲可能再度實施封鎖，避險情緒推高美匯指數重返96水平以上，但結匯客盤仍然較多，對沖強美元壓力，加上自營交易意願有所下降，預料人民幣短期仍然偏強。
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