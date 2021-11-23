  • 2021年11月23日 星期二
  • 17º
  • 66%
熱門： 屋宇署潛建龍翔官中大S叱咤

日報新聞 > 金融

商湯今展預路演　中免通過聆訊

2021-11-23 列印
　　本地人工智能「獨角獸」商湯集團在港上市計劃再有進展。外電報道，商湯今日起開始上市前預路演，計劃集資10億至20億美元（約78億至156億港元），中金、海通國際、滙豐為聯席保薦人。

　　此外，已在上交所上市的中國中免通過聯交所上市聆訊，昨日A股收報223.56元，跌0.77%，市值達4365億元。其聆訊後資料集顯示，截至今年11月15日，中國中免經營195間店舖，其中187間店舖位於內地、8間境外免稅店，以及2間郵輪免稅店，而於疫情後暫時關閉的門店中，64%門店依然處於暫時關閉狀態，26%的門店恢復正常營運。該公司今年首5個月盈利為47.8億元，去年全年盈利59.3億元。聯席保薦人為中金和瑞銀。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd