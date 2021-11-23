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轉數快12月19日暫停服務

2021-11-23 列印
　　金管局公佈，因應負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算公司（HKICL）計劃於12月19日（星期日）凌晨1時至早上11時進行系統遷移，轉數快將於此時段內暫停提供服務。

　　HKICL經過11月14日順利完成系統測試以處理於10月17日進行系統遷移及提升時遇到的情況，決定將會於12月19日進行系統遷移及提升。根據11月14日測試的成功經驗，即將進行的系統遷移及提升，應需較少時間完成。然而，為謹慎起見，轉數快將會暫停提供服務的時段會與上次相若，以預留充足時間處理任何不可預見的情況。於計劃的系統遷移時段期間，所有轉數快服務包括實時資金轉帳及登記轉數快帳戶代號均會暫停。



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