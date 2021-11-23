涉貪助澳建築公司上市 廉署財匯局聯手拘九人

廉政公署與財匯局首度合作執法，展開代號「狙擊手」聯合行動，搜查一間在港上市的澳門建築公司及相同地址的會計師樓，行動中拘捕九人，包括五名會計師及審計人員，涉嫌申請上市時收受該公司主席逾100萬元賄款，以製作虛假會計師報告。據悉有關上市公司為華記環球集團（2296），公司在上周五停牌。廉署與財匯局昨日公佈，在上周採取聯合行動，搜查一間在港上市澳門建築公司的香港登記業務地址，同時亦是一間會計師事務所與同系公司的辦公室，在行動中拘捕九人，包括同系會計師事務所的三名會計師和兩名審計人員，其餘四人身份未有披露。被捕三名會計師中，有兩名是先後出任該建築公司的首席財務官。收取100萬製作假報告當局指出，這五名會計師及審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾100萬元賄款，以製作虛假會計師報告，供建築公司用來申請在港股主板上市，廉署懷疑有關會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告可能隱瞞一些關連交易。廉署又指出，行動中會見多名人士及搜查多個地點，而所有被捕人士已獲准保釋候查，調查仍然繼續，故不宜作進一步評論。另一方面，澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司的辦公室。財匯局就指，聯合行動展示財匯局決心，透過與其他監管機構及執法機關合作，打擊香港金融市場的失當行為，並強調在必要時會毫不猶豫採取所有適用的執法行動，以保障投資大眾的利益，以及維護香港作為國際金融中心的聲譽。據悉涉事公司為華記環球集團，在上市期間委任過兩名首席財務官，其香港主要營業地點，亦跟核數師匯聯會計師事務所的地址相同。而該企已在上同五開市前停牌，以待刊發內幕消息公告，但昨晚截稿時仍未刊發有關公告，亦未回覆本報查詢。