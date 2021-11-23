虛擬銀行車輪轉易帥，接手天星銀行行政總裁一職僅一年多的姚文松已正式請辭，其職務將由候補行政總裁及首席財務官謝永豪署理。早前已傳出姚文松將會離任，過檔眾安銀行母公司眾安國際，擔任新設的集團首席風險總監的職位。天星銀行昨亦正式向內部宣佈姚文松已經請辭。天星銀行發言人亦證實了有關消息，並表示該行就姚文松過往2年帶領該行的成果予以充份肯定。他的職務將由謝永豪署理，直至另行通知。據了解，姚文松的離職通知期為3個月，天星銀行仍在物色新行政總裁人選。姚文松自2019年12月加入天星銀行擔任替任行政總裁，於2020年10月接替當時退休的劉雪樵出任行政總裁一職至今。