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寧德市值超工行　A股第二僅次茅台

2021-11-23 列印
　　鋰電池龍頭寧德時代（300750）昨日股價再創歷史新高，單日漲6.57%，收報681元（人民幣，下同），總市值突破1.58萬億元，已超過人稱「宇宙行」的工商銀行（601398）的1.55萬億元，成為中國在岸市場市值第二大的上市公司，僅次於貴州茅台（600519）。

　　鋰價走高為寧德時代提供了助力，今年8月下旬以來，電池級碳酸鋰價格累漲逾八成，帶動寧德時代今年以來上漲逾90%，邁向2018年上市以來的連續第四年上漲。該股大漲離不開北向資金的持續加倉，即使上周鋰電池、光伏等新能源板塊走低，寧德時代仍連續5日獲得南水淨買入，期間深股通累計成交99.86億元，合計淨買入20.26億元。



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