中環IFC外望——鄭志剛：港將轉型「創造者經濟」

因社會事件和新冠疫情停辦兩年的「陳坤耀傑出學人講座」今年復辦。四位嘉賓以「香港未來25載：不容錯過」為主題發表演說，新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，香港未來將進入由「後千禧世代」構建的「創造者經濟」，人人都可憑創意，創出專屬的品牌及產品，能影響社會，香港具有三大優勢去支持「創造者經濟」。鄭志剛指出，香港未來25年即至2047年前，「後千禧世代」即1997年後出生，包括Z世代等，年齡介乎19至50歲，將達500萬人口，這將是未來香港發展的中堅份子及消費主力。由於「後千禧世代」成長環境不同，香港將由傳統的金融及服務業主導型經濟，開拓另類發展道路，進入「創造者經濟」年代。「創造者經濟」即新世代「創造者」將可創造獨特的品牌、產品等，如近期全球熱議的NFT，就是「創造者經濟」的雛形，人人都可憑創意創出專屬品牌、產品等，而且能影響社會。鄭志剛認為，新世代「創造者」需要得到啟發及信任，給予他們發揮創業家思維的環境，香港現有三大優勢去支持將來發展「創造者經濟」，包括有充足的基本硬件如人工智能及機械人技術等；加上香港是東西文化匯聚的國際城市，以及實體及虛擬經濟結合起步，使香港有土壤孕育足夠創新人才；另外香港擁有產業化平台，因為有法制保障知識產權，而且廣為全球市場認知，令香港有條件孕育「獨角獸」初創企業甚至「十角獸」。I.T網購平台EESE下月開業香港科技探索（1137，前稱香港電視）公佈，旗下的經營網購平台HKTVmall及提供電子商貿方案的Shoalter，將一同支持由本地服裝品牌零售商I.T（前上市編號：999）營運的全新網上購物平台EESE；EESE將於12月1日開業，並將有1000個商戶加盟，及10萬款貨品陸續上架。EESE除了有I.T旗下品牌外，採取開放形式吸納不同商戶，拓展至多個國際知名品牌及產品；更積極從世界各地搜羅各式優質品牌及產品，涵蓋12大產品類別，包括時尚服飾、美妝造型、鐘錶首飾、運動裝備、文化休閒、糧食雜貨、保健護理、電子電器、生活娛樂、品味家居、母嬰育兒等。香港科技探索年初公佈成立電商平台技術方案的新業務Shoalter，以提供電子商貿方案予第三方，新業務目標為佔公司盈利70至80%，目標於年內簽署一至兩家新合作公司。該公司早前已預告I.T為旗下新業務Shoalter的首名客戶。高瞻