債息續升 美股個別發展 科技股受壓 納指跌149點

美國十年期國債息率升至1.65厘，拖累科技股普遍向下，美股三大指數個別發展。納指早段曾跌近百點，見15758點；標普500指數跌4點，報4678點；杜指表現靠穩，微升0.2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35793點，升174點；納斯達克指數報15705點，跌149點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.09港元，較香港收市價升0.59港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見469.95港元，較香港收市價跌11.25港元。Zoom績勝預期 仍插逾16%Zoom昨晚公佈季度業績，收入增長隨着疫情緩和收窄，上季創2018年以來最慢增長。雖然季績及展望均勝市場預期，但警告隨着新冠肺炎大流行即將結束，收入將放緩。Zoom股價於美股早段曾插逾16%，低見202美元。歐洲股市普遍向下。法國CAC指數收報7044.62點，跌60點，跌幅0.85%。德國DAX指數收報15937點，跌178點，跌幅1.11%。英國富時100指數則上升11點，收報7266.69點。金價續挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1783.8美元，跌22.5美元，跌幅1.25%。內地傳媒引述全國標準信息服務公共平台顯示，由國家煙草專賣局組織的電子煙國標（20171624-Q-456）狀態變更為「正在起草」，憧憬電子煙標準規範化，電子煙概念股炒升，在美國上市的霧芯科技一度急升近兩成，其後升幅收窄至9%，報5.35美元。小鵬汽車（9868）收市後公佈第三季業績，季度收入按年升1.87倍，至約57.2億元人民幣，優於市場平均預期的52.1億元；上季淨虧損為15.9億元，按年收窄21%，按季就擴大33%，刺激股價於美股早段曾升逾一成，高見54美元。科網股捱沽 港股跌299點港股方面，恒指在科網股續弱下低開262點，其後在平台企業再傳政策利淡下曾挫332點，收報24651點，跌299點；科指跑輸大市，收報6323點，挫87點；北水南下共淨流出15.66億元，按日減35.12%，連續第二日流出，大市成交金額1298.61億元。據日本傳媒報道，內地擬對大型科網公司等平台開發商開徵數據稅，以達致「共同富裕」目標，大型科網股遭拋售。美團（3690）挫3.14%，收報265.4元；阿里巴巴（9988）下滑2.99%，收報133元。香港股票分析師協會副主席郭思治認為，大市走勢一面倒轉弱，除失守所有平均線外，更進一步跌離25000點，昨日低位24618點更貼近本月10日低位24481點，目前港股在新經濟股沽壓加重下，導致買盤虛怯，資金更趁美股強勢而外流。技術上，恒指昨日亦跌穿自10月5日23681點，至本月10日24481點構成的短期上升軌，故若再跌穿24481點，或下試23681點附近水平。