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美擬釋放五千萬桶戰略油儲

2021-11-24 列印
　　美國將釋放5000萬桶戰略石油儲備（SPR），以應對高油價問題，拖累紐約期油一度下跌近2%，至75.3美元；惟其後曾轉漲逾2%，高見78.75美元。布蘭特期油亦曾升逾2%，高見81.86美元。

　　美國總統拜登宣佈，美國將釋放5000萬桶戰略石油儲備，並與中國、日本、印度、韓國和英國採取協調行動，是全球多個主要石油消費國史無前例的協調嘗試。



　　白宮聲明指出，其中的1800萬桶石油將加速已批准的銷售，其餘3200萬桶將在隨後幾個月進入交易，並將於2022、2023、2024年補充回戰略儲備。白宮又指，美國總統隨時準備在需要時採取額外行動，並利用其全部權力與世界其他地區合作，在全球擺脫新冠肺炎時保持充足供應。
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