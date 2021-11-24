小米經調整多賺25% 料電動車2024年量產

小米（1810）公佈今年第三季業績，經調整淨利潤按年升25.4%，至51.75億元（人民幣，下同），高於市場預期的48.13億元；惟受集團所持投資公允值由轉盈為虧，錄得19.75億元虧損拖累，純利按年跌83.8%，至7.92億元，每股盈利為0.03元。王翔於電話會議上表示，小米汽車團隊組建進展超乎集團預期，目前有超過500名成員，當中有很多是高管，形容基本核心搭建已經完成。外界不時傳出小米汽車併購傳聞，集團副總裁暨財務總監林世偉補充，集團接觸了不少供應商，但有關併購事宜仍處於研究階段，並指所有非官方發佈的併購消息都不是真的。集團又預計，智能電動汽車將於2024年上半年量產。晶片荒影響手機出貨王翔又指，受全球晶片短缺影響，小米手機第三季出貨面臨較大壓力，預料晶片短缺問題將維持至明年上半年，並在明年下半年得到緩解。他表示，小米明年供應鏈的產能已經基本鎖定，預計產量將在今年基礎上有一個較好提升，缺貨問題明年將逐季改善。手機出貨量方面，王翔預計今年手機出貨量約1.9億部。集團第三季收入按年升8.2%，至780.62億元，勝預期的774.62億元。按業務劃分，智能手機收入按年微升0.5%，至478.24億元，低於市場預期的492.07億元；智能手機出貨量按年減少5.8%，至4390萬台，主要是由於全球核心零件（包括SoC（片上系統））供應短缺。集團智能手機平均售價（ASP）為每部1090.5元，按年升6.7%，主要由於今年第三季度高端智能手機出貨量增加所致。IoT與生活消費產品收入按年升15.5%，至209.35億元，低於市場預期的218.62億元，收入增長主要是由於今年8月推出的小米平板5系列廣受歡迎及智能電視及冷氣銷售額增加所致。