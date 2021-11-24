  • 2021年11月24日 星期三
  • 21º
  • 68%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 金融

快手經調整多蝕四倍勝預期

2021-11-24 列印
　　快手（1024）今年第三季錄得經調整淨虧損48.2億元（人民幣，下同），按年多蝕4倍，但好過市場預期的蝕73億元。快手董事長宿華表示，在廣告整體預算受壓下，快手短片及直播營銷仍逆市增長，堅定看好長期增長潛力。他又指，近月進行兩輪架構重組後，各業務的收支情況變得更清晰。

　　快手期內淨虧損70.86億元，按年收窄75.8%，好過預期的蝕86.27億元；收入增長33.4%，至204.9億元，較預期為高；其電商交易總額（GMV）增86%，至1758億元。按業務劃分，線上營銷服務收入增77%，至109億元；直播業務收入增7.4%，至77億元；電商在內的其他服務收入增長53%，至19億元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd