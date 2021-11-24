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周大福多賺六成 派息0.22元

2021-11-24 列印
　　受惠強勁黃金首飾及產品需求，以及內地批發業務增長推動，周大福（1929）截至9月底止中期多賺60.4%，至35.8億元；中期息增近38%至0.22元。集團執行董事鄭炳熙預計，下半財年內地同店銷售將有高單位數跌幅；港澳同店銷售則受惠消費市道改善，料會有中單位數升幅。

　　期內營業額按年增加79.1%，至441.9億元；上半財年內地同店銷售增長32.2%；港澳業務同店銷售大升79.8%。當中內地市場營業額大增81.7%，至385.5億元，佔比達87.2%，主要為穩定消費氣氛和借助加盟商新開店支持所致；港澳及其他市場營業額則按年增63%，主要由於本地消費持續改善。



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