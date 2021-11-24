雲音樂11111元入場 首日孖展超購2.24倍

恒指新貴網易（9999）旗下網易雲音樂（9899）昨日首日招股，一手入場費近11111元，綜合多家券商數據，錄得11.4億元孖展認購，超購2.24倍。有消息指其國際配售反應理想，開售半日已獲足額認購，並吸引不同類型的基金參與。網易雲音樂昨日展開招股，綜合多家券商數據，其孖展認購額錄得11.4億元，以公開集資3.52億元計，超額認購2.24倍。有市場消息指，該公司國際配售反應理想，開售半天已獲足額認購，並吸引全球長線基金、專注新經濟領域的投資基金，以及對沖基金等不同類型基金參與。傳國際配售已足額該公司發售1600萬股，其中10%為香港公開發售，餘下為國際發售，最多集資35.2億元，招股價介乎190至220元，每手50股，一手入場費11110.85元，本周五截止招股，預計將於12月2日掛牌，聯席保薦人為美銀、中金及瑞信。網易雲音樂引入3個基石投資者，合共認購3.5億美元股份，其中網易、索尼音樂娛樂和Orbis Funds，分別認購2億美元、1億美元和5000萬美元。據招股章程顯示，發售完成後，網易雲音樂的主要股東網易和阿里巴巴（9988）旗下的淘寶中國，分別持股57.65%和9.98%，百度（9888）將持股3.93%。另外，外電引述知情人士指，中國連鎖植髮醫療機構雍禾醫療集團正進行上市前預路演，擬集資3億美元，摩根士丹利及中金為聯席保薦人。雍禾展上市前預路演臨近年尾，不少公司「趕尾班車」冀完成上市程序，惟大市氣氛低迷，有公司則「打退堂鼓」決定推遲上市。有外電報道，上周五通過聯交所上市聆訊、蘋果手機熒幕玻璃供應商伯恩光學，決定推遲其集資約10至20億美元的上市計劃至明年進行。消息人士指，該公司不急於上市，所以決定等候更好市況，聯席保薦人為中金、滙豐和摩根大通。