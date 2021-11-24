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華置售恒大累蝕58億

2021-11-24 列印
　　華人置業（127）昨日就近兩月沽出中國恒大（3333）股份發佈通告指，自今年9月23日獲股東授權至11月19日止，共出售近4.38億股恒大股份，每股平均售價2.61元，套現11.41億元。若以每股平均購入成本價15.8元計算，累計虧損57.76億元。華置表示，截至上周五仍持有3.13億股恒大股份，佔恒大股本約2.36%。若以當日收市價每股2.78元出售餘下恒大股份，預期2021年全年因出售所持全部8.6億股恒大股份，錄得變現虧損約105.58億元。

　　另一方面，龍湖集團（960）昨日傳出擬分拆旗下物管子公司赴港上市「抽水」，據外媒引述消息人士透露，龍湖或將於2022年上半年分拆物管公司來港上市，預計最多集資約78億元。



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