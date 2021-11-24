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蒙牛擬發48.6億可換股債

2021-11-24 列印
　　蒙牛乳業（2319）發佈公司於今年10月12日召開的股東特別大會的投票結果，大會授權公司配售48.626億元的5年期定息可換股債券，作為員工投資計劃一部份。

　　公司與配售代理同意換股債券以人民幣0.8226元兌1.00港元的相關匯率，兌換金額48.626億元，並按固定年利率3.08厘計息，於2026年到期。倘若換股權獲悉數行使，基於初始轉換價每股34.73港元計算，公司將發行最多1.4億股新股份。



　　蒙牛乳業表示，公司將向聯交所申請，以僅向專業投資者發行債務的方式，將可換股債券及換股股份掛牌。蒙牛乳業昨日收跌0.87%，報45.6元，成交金額5.95億元。

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