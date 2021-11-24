中環IFC外望——貝萊德：中國股市估值吸引

全球資產管理公司貝萊德（BlackRock）表示，對中國市場的投資展望比數月前更有信心。因中共二十大將於明年舉行，中國政府需為推進共同富裕和維繫社會穩定創造良好前景，經濟增長則是其中關鍵。該行環球新興市場股票基金經理劉雅俊（見圖）表示，中國股市估值正變得吸引，行業方面看好新能源、電動車及半導體等。該行已將對中國的投資比重由減持調高至較中性的水平。貝萊德認為，中國當局的政策方針仍以推動創新、自給自足和可持續發展為焦點，但疫情和相關的清零防疫政策仍影響着中國及亞洲各國的經濟重啟速度。惟該行仍表示對亞洲風險資產的前景持適當樂觀態度，因其相比其他地區，受到的通脹壓力更小，有望保持區內穩定性。該行認為，亞洲債券的相對吸引力上升，除中國國債外，亦看好印度及印尼的投資級債券。貝萊德亞太區主動投資策略部主管貝琳達表示，通脹和利率、中國市場及可持續發展是未來的觀望重點。另外，德意志資產管理（DWS）表示，明年全球經濟將繼續復甦，惟因供應鏈問題，復甦步伐較為平緩。通貨膨脹亦將於明年有所緩和，但仍高於疫情前水平。DWS預計，美聯儲或將在明年年底前進行第一次加息。這意味着固定收益方面，收益率有限。該行表示將關注高收益、大型企業的信貸等。股市方面，DWS認為短期內應對中國市場保持耐心和審慎；而中期來看，該市場則會隨著估值升高，浮現更多買入機會。亞洲其他地區，該行則表示看好印度市場。Pokemon Go開發商攻元宇宙熱門手機遊戲《Pokemon Go》的開發商Niantic宣佈，獲得3億美元（約23.4億港元）新融資。今輪融資來自全球最大科技股對沖基金Coatue，資金將用於投資現有的遊戲和新應用，以及擴展Lightship開發者平台和構建元宇宙。融資完成後，Niantic估值達到90億美元（約702億港元）。高瞻