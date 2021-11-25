美國首次申領失業救濟人數大減，市場關注息口趨升，美股昨晚早段疲弱，杜指跌逾200點報35613點；納指跌逾1%報15604點；標指跌0.7%報4659點。歐洲的德、法股市中段均下跌約1%，英股則微升。恒指夜期跌176點報24512點，低水174點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35771點，跌42點；標普500指數報4695點，升4點；納斯達克指數報15813點，升38點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.14港元，較香港收市價升0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見463.08港元，較香港收市價跌9.12港元。數據反映美國經濟動力不俗，美國勞工部公佈，截至本月20日止的一星期，首次申請失業救濟人數按周減少7萬1000人，至19萬9000人，市場預期為26萬人，為自1969年11月以來50年最少。至於持續申領失業救濟人數為204萬9千人，按周減少6萬人。不過，當地十月耐用品定單按月下跌0.5%，較市場預期增長0.2%為差。扣除運輸的耐用品定單按月增長0.5%，符合預期。美國商務部周三宣佈將27家外國企業列入威脅國家安全的「實體清單」，包括中國、日本、巴基斯坦和新加坡公司。被列入清單的十多家中國公司，包括杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術、西安航天華訊科技和雲芯微電子，被指因「支持解放軍軍事現代化」而被列入美國商務部實體清單。歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報7286.32點，升19點，升幅0.27%。法國CAC指數收報7042.23點，跌2點，跌幅0.03%。德國DAX指數收報15878.39點，跌58點，跌幅0.37%。港股終止五連跌港股於好淡角力下終止5連跌，恒指早段最多曾跌93點見24557，但上證指數下午轉升，加上美團（3690）於ATMX中「單天保至尊」，曾推動恒指發力升199點，但尾市升幅收窄，最終收升33點，報24685。國指跌32點，收報8794；科指跌31點，收報6292。大市成交額1373.68億元。大型科網股表現榮辱互見。小米（1810）及快手（1024）績後表現兩極。小米跌穿20元，急挫6.96%收報19.26元，曾見19.02元逾一年低位，是表現第二差藍籌股。瑞銀指，小米期內收入及經調整淨利潤大致符該行及市場預期，但市場對內地智能手機需求看法負面，料小米將受壓，維持「中性」評級及目標價23元。美銀指小米智能手機業務環境困難，互聯網業務充滿挑戰，重申「跑輸大市」，目標價由19元下調至18.7元。相反，快手（1024）上季虧損大幅收窄，股價曾飆近15%，高見108.8元，最終揚5.22%收報99.7元。野村指，快手季績勝該行及市場預期，期內電商總商品交易額按年升86%、平均日活躍用戶達3.2億戶，亦勝該行預期，維持「買入」評級及目標價122元。