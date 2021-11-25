美私募再降估值 螞蟻難重啟IPO

《路透》引述消息人士，華平投資作為螞蟻集團的主要全球投資者之一，將螞蟻集團的估值從6月底的2240億美元（約1.74萬億港元）降至9月底的1910億美元（約1.49億港元），比一年前螞蟻集團準備上市的3150億美元估值低近40%。
華平投資已非首次大削螞蟻集團的估值，據報更因應監管形勢和正在進行的重組影響，已改變對螞蟻的估值方法。事實上，螞蟻集團原先的高估值，很大部份是基於其金融科技的定位，但今年內地監管機構已表明，螞蟻集團須整體申設為金融控股公司。
本報早前獨家披露，有電子排隊黨收二千五百元搶外傭檢疫房，再高價轉售。近月電子排隊黨猖獗，向考車牌「肥佬」的市民收取二千元，聲稱必定搶到一周後的快期補考，若不付費者，則按正常排隊，最快要等半年才有期補考...
2021-11-25
繼內地工信部日前聯合公安部約談阿里雲及百度雲企業負責人，督促落實防範治理電訊網絡詐騙工作要求；工信部昨日開展的App侵害用戶權益專項整治中，騰訊旗下九款產品存在違規行為。騰訊同日下午指，配合監管部門進...
2021-11-25
美國俄亥俄州聯邦法院陪審團周二裁定，兩大連鎖藥房Walgreens Boots Alliance和CVS以及大型零售集團沃爾瑪（Walmart）在俄亥俄州兩個縣內，協助加劇鴉片類藥物氾濫危機。法官另訂...
2021-11-25
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨17座中層4室，面積508方呎，三房間隔，望園景，以908萬元易手，呎價17874元，屬市價水平。據悉，買家...
2021-11-25
美國首次申領失業救濟人數大減，市場關注息口趨升，美股昨晚早段疲弱，杜指跌逾200點報35613點；納指跌逾1%報15604點；標指跌0.7%報4659點。歐洲的德、法股市中段均下跌約1%，英股則微升。...
2021-11-25
剩餘兩輪，歐霸B組形勢緊湊，頭三位僅相差三分，今晚一哥摩納哥主場硬撼二哥皇家蘇斯達；第三的燕豪芬地頭對包尾大幡格拉茨。摩納哥和皇蘇分別有射手禾蘭及阿歷山大索洛夫忘帶射門鞋，這場榜首大戰一於博和，而燕豪芬有腳風甚順的前鋒阿文度布馬攻堅，讓球主客和讓兩球「主勝」可串。（Now644台周五凌晨4:00直播） 摩納哥在B組以兩勝兩和積八分排榜首，兩分領先一勝三和居次的皇蘇。兩軍今晚交鋒難分高下，事關前者各賽事三連和，皇蘇則不同戰線連續十七場不敗，但近況回落，過去四仗三度打和。 兩軍近期頻頻開和，跟陣中前鋒忘帶射門鞋不無關係。摩納哥的德國射手禾蘭已在所有戰線連續四場顆粒無收，...
2021-11-25
相比起長洲及南丫島，坪洲這個小離島一直不算熱鬧。由中環乘船到坪洲只需35分鐘，但打從踏出坪洲碼頭一刻開始，彷彿踏進了另一國度。慢活、悠閒是坪洲寫照，在這個充滿人情味的地方，最近孕育出一間全新咖啡店，除...
2021-11-23
炎明熹（Gigi）日前抱病出席event時，喺台上腳軟跌倒爆喊，事後解釋因為感冒未清，加上之前一晚瞓得唔好，而非休息時間唔夠。由《聲夢傳奇》入行短短4個月嘅Gigi好受廣告客戶及「Gi炎粉」（fans...
2021-11-25
疫情放緩，本港多項體育、藝術、文化、旅遊、展覽盛事陸續復常，與內地的交流活動也恢復，當中包括逢奧運會後慣例的國家隊獎牌選手訪港，定於下周五起一連三日上演，初步消息指約三十名傑出中國選手隨行。由於訪港名單未定，公眾希望愈多選手到來愈好，分享他們不屈不撓、為國爭光的故事。同時，在經歷反修例事件和疫情之後，可藉此推動兩地間交流正常化。 當局披露，乒乓球好手馬龍和許昕、女子個人重劍冠軍孫一文、場地單車女團爭先賽冠軍鍾天使、男子雙人三米跳板金牌得主王宗源、謝思埸等運動員將南下與港人見面，陣容鼎盛。中國在東奧斬獲三十八金、三十二銀及十八銅，港人自然渴望一睹各健兒的風釆，若能安排龐大訪港...
2021-11-25
剛周日賽果尚不致太離譜，然而由於三T次關有廿八倍冷馬「超勁勇士」入圍，另尾關一面倒大熱門「速遞奇兵」三甲不入，才形成三T派彩接近二千萬。此外，六環彩場次雖然有三關是大熱門勝出，但可能「速遞奇兵」及「龍鼓飛揚」實在擔了不少票，因此一匹「精神威」便令到六寶獎派逾十二萬，如以六關頭馬獨贏賠率來比較，這個六寶獎可算是大幅升水。 回說「速遞奇兵」之敗，鞍上人莫雷拉解釋是此駒因以往未嘗像今次般備受力策，是經驗不足所致才急促斜跑。不過從賽事影片所見，應是莫雷拉轉右手用鞭時，一下子落鞭太重令座騎閃避。但無論如何，今仗之敗，其藉口已不多，稍後出爭正本戲香港短途錦標也只能視為有機會競逐的一份子...
2021-11-25