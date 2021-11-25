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美私募再降估值 螞蟻難重啟IPO

2021-11-25 列印
  美國私募股權投資公司華平投資（Warburg Pincus）據報已將阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的估值下調15%，降至2000億美元以下。

  《路透》引述消息人士，華平投資作為螞蟻集團的主要全球投資者之一，將螞蟻集團的估值從6月底的2240億美元（約1.74萬億港元）降至9月底的1910億美元（約1.49億港元），比一年前螞蟻集團準備上市的3150億美元估值低近40%。



        華平投資已非首次大削螞蟻集團的估值，據報更因應監管形勢和正在進行的重組影響，已改變對螞蟻的估值方法。事實上，螞蟻集團原先的高估值，很大部份是基於其金融科技的定位，但今年內地監管機構已表明，螞蟻集團須整體申設為金融控股公司。
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