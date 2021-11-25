劉鶴：堅持房住不炒 落實雙碳目標拓綠能

國務院副總理劉鶴昨日於官媒撰文表示，高質量發展將會是今後一個發展階段的主題，內地將繼續堅持「房住不炒」，維持地價及房價穩定；同時會有序落實「雙碳目標」，鼓勵發展綠色能源；重點推動土地、金融、科技、數據等要素價格由市場決定。劉鶴指出，房地產方面將堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，因城施策、分類指導，著力穩地價、穩房價、穩預期，落實好房地產市場長效機制，順應居民高品質住房需求，更好解決居民住房問題，促進房地產行業平穩健康發展和良性循環。金融供給側結構性改革金融及資本市場方面，要深化金融供給側結構性改革，加強治理結構改革，提高金融體系服務實體經濟的能力和水平，促進實體經濟與金融協調發展，實現「科技－產業－金融」的高水平循環。他又強調，資本市場會堅持「建制度、不干預、零容忍」的方針，打造規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，令其成為推動科技創新和實體經濟轉型升級的樞紐。數碼化方面，適應數碼化趨勢，發展數字經濟，推動傳統產業技術改革，發展戰略性新興產業。同時壯大實體經濟，加快建設製造強國。在堅持以供給側結構性改革為主線過程中，亦重視需求側的管理。堅持擴大內需，始終把擴大內需同深化供給側結構性改革有機結合。適度超前進行基礎設施建設。有序落實碳達峰碳中和，加強全國統籌，完善能耗控制機制，通過市場競爭推動淘汰落後產能。構建國內大循環文章披露，「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，將是推動高質量發展的重大戰略。當下，國民經濟和產業循環不暢是中國面臨的突出矛盾。需要以科技創新作為暢通國內大循環的關鍵，集中力量打好「關鍵核心技術」攻堅戰；要發揮內地超大規模市場優勢，為新產品新技術新業態迭代提供應用場景，推動供應鏈、產業鏈優化升級。