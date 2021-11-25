  • 2021年11月25日 星期四
  • 23º
  • 52%
熱門： 排隊黨安心出行功課主教山Mark Simon

日報新聞 > 金融

阿里雲增港投入　升級大灣區生態

2021-11-25 列印
　　阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣佈加大香港市場的資源投入，並支持其客戶在大灣區其他市場拓展業務。相關舉措包括升級港澳生態聯盟至覆蓋整個大灣區，並透過拓展香港交付中心以加強本地化交付服務。對於內地逐步收緊對數據安全的監管，阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，阿里雲一直重視在合規上的投入，公司在全球有80多張合規證書，又指公司正在與香港各個監管部門例如金管局、證監會進行緊密溝通，強調公司會加強法規遵守方面的工作。

  他表示，亞太地區是阿里雲重要的發展方向，尤其是東南亞地區，形容公司在亞太地區的基礎設施投入是最大的。對於阿里雲在香港業務的增長目標。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd