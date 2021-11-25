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傳App暫停更新 騰訊尾市震盪挫2%

2021-11-25 列印
　　中國監管行動未停，官媒報道，中國工信部昨日發布審查表新規，要求騰訊（700）今年底前更新手機程式（App）均需通過審查，網上更有傳騰訊旗下所有App不得新上架或更新。騰訊回應指，正持續升級App對用戶權益保護的各項措施，現時一切正常。消息釀成騰訊昨日尾市股價震盪，收市跌1.9%報472.2元。

  央視昨日引述消息指，工信部發佈審查新規，要求騰訊App由即日起至年底前任何新上架或更新，均需通過當局審查，預計審查一次需7天。同時，昨日網傳一張訊息截圖，指接到工信報通知，騰訊主體旗下所有App不得新上架或更新版本，而主體包括「騰訊」關鍵詞的單位。



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