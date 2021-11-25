大家樂少賺五成 中期息維持10仙

大家樂（341）截至9月底止上半財年少賺50%，至8121萬元，主因去年同期獲政府資助的3.39億元不復出現，若撇除此因素，集團實際變相扭虧為盈；中期息維持不變，每股派10仙。集團首席執行官羅德承表示，雖然銷售顯著回升，但較2018及2019年仍落後約一成；受人工、食材成本上漲等因素影響，他預料下半財年毛利會有壓力，並有機會輕微加價。期內收入38.7億元，按年增長20%。當中內地市場收入升21.2%，至6.7億元；香港市場收入升19.7%，至近32億元，其中速食餐飲收入升15.5%，至23.7億元，大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別按年增長13%及21%，至於休閒餐飲收入升35.5%，至4.16億元。毛利率回升至9.8%集團上半財年毛利率9.8%，按年上升5.5個百分點，主要因中港疫情回穩，業務得以恢復。羅德承表示，上半財年人均消費為大約39.1元，按年微增逾1元，並已回復至2019年水平，公司未來或採取「策略性提價」，但相信加價空間不大，因行業競爭激烈，加幅最多約1元，另外亦會繼續調整餐單組合。羅德承解釋，上半財年食材成本上漲，主因供應鏈出現大混亂，食材愈平愈缺貨，公司只好更改餐單，或使用其他食品代替。另外，前線員工的工資調整方面亦有壓力，主因餐飲業人手較為短缺，未來會繼續留意市況。他料恢復通關後，人手方面或會更加緊絀。截至9月底，集團於香港有357家分店，較3月底淨增加5家；於內地有125家分店，較3月底淨增4家。羅德承透露，本港方面，下半財年仍會開設8家速食餐飲類別的店舖，當中會以開細舖為主，但民生地區仍會專注開大面積的店舖，未來亦會開設更多休閒品牌；內地方面，未來數月計劃開設27家新門店，當中大部分已簽約或正在裝修當中。