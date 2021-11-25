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大摩：中國明年第二季恢復增速

2021-11-25 列印
　　外媒報道，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強預計，中國今年較快速的去槓桿階段已接近尾聲，政策接近拐點，2022年中國的宏觀政策將更為寬鬆積極。中國經濟增速有望在今年第四季度觸底，在2022年第二季度有所恢復，至2022年下半年將恢復得更明顯。

　　邢自強在媒體分享會上分析，中國在已經成功大幅去槓桿和監管框架改革之後，將重新聚焦於高質量增長，讓經濟增速回歸到疫情之前的水平。基建投資有望加速，特別是綠色相關的新能源領域基礎建設和製造業投資，從而部分抵消房地產下行所帶來的拖累。隨著中國房地產長效機制，預計明年的房地產市場將是一個「軟著陸」。



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