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中國動向中期盈轉虧7.48億

2021-11-25 列印
　　經營Kappa品牌的中國動向（3818）公佈，截至今年9月底止，中期業績盈轉虧，錄得虧損7.48億元（人民幣，下同），去年同期盈利為11.16億元，每股基本虧損為12.76分，不派中期息，去年同期派5.69分。該公司表示，隨著中國經濟和消費意欲將逐漸恢復，加上北京冬奧會開幕在即，公司將抓緊市場機遇，把握體育行業快速增長的需求。

　　集團期內收入按年升4.5%，至8.52億元，主要受內地疫情局部爆發導致客流下降、天氣等多方面不利因素影響，銷售收入不及預期。另毛利率按年跌4.8個百分點，至64.8%，主要因為疫情影響促銷清貨活動，令零售折扣增加。



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