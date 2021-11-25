中環IFC外望——中銀發行冬奧紀念鈔下周三認購

為慶祝明年北京冬奧會，中銀香港（2388）宣佈發行港幣20元面值的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」，將於下月1日至10日接受認購申請。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，紀念鈔發行量為200萬張，裝幀共三個種類，包括單鈔157萬套，每張售價138元；四連張共2萬套，每套售價338元；以及35連張共1萬套，每套售價1388元。他亦指，淨收益將全部捐贈作本地公益慈善用途。設計方面，紀念鈔以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，鈔票正面以北京2022年冬奧會會徽及香港中銀大廈為主景，背面印有萬里長城及明月下的香港維多利亞港，兩者之間以冰雪運動員的姿態相連。該行指，申請者必須今年內年滿18歲，並持有有效香港身份證。每人認購上限為單鈔5張、四連張一套，以及35連張一套。合資格人士可透過「北京2022年冬奧會紀念鈔票」網頁進行網上認購，亦可在全線分行遞交申請表，並將於下月21日公佈申請結果。調查：Black Friday海外網購較港平28%零售界踏入「黑色星期五（Black Friday）」促銷旺季，本港最大跨境集運平台Buyandship發表一項調查，顯示過半數受訪用戶指，過去一個月在海外網站購買的商品，較在香港購買便宜約27.8%。Buyandship又透露，9月在港商品成交金額（GMV）約2300萬美元（近1.8億港元），未來會改良比價系統。Buyandship調查指，有55.6%受訪用戶指，過去一個月於海外網購商品比在香港購買便宜約27.8%，其餘逾四成受訪用戶指，海外網站的貨品並未在港有售。該公司又披露，9月在香港的GMV約2300萬美元，如以此計算，平均節省金額約值885萬美元。有關調查在9月27日至30日期間進行，訪問共416名用戶，以了解海外價格與香港價格之間的差異。調查同時顯示，海外與當地價格差異最大的地區為馬來西亞，達36.7%，其次為台灣的31.3%，以及澳門的30.8%。Buyandship聯席創辦人李兆倫表示，目前其社交媒體每周產生100萬人次瀏覽量；交流區活躍人數為5萬人；每周約有300條用戶原創內容。他又指，會繼續利用多個平台，為用戶提供網購優惠及折扣資訊，而未來會改良比價系統，為消費者提供更多價差資訊。Buyandship指，Black Friday將在本周五舉行，不少外國網站已經提早推出早鳥優惠，大部分商品相對於本港零售價有達五折或以上優惠。而去年Black Friday的數據顯示，最受港人歡迎的3個類別分別為電子產品、潮流服飾及鞋類。高瞻