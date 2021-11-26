多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息

美國聯儲局公佈11月2日至3日的政策會議記錄，多名聯儲局官員看法偏鷹，認為若通脹高居不下，應加快縮減買債的速度，並提前加息，又承認物價上漲的幅度大於預期。聯儲局主席鮑威爾和其他官員相信通脹可能是暫時性的，一旦供應鏈瓶頸等問題得到解決，通脹將會逐漸消失，但會議記錄同時提及，通脹可能會持續更長時間，多名與會者表示，如果通脹繼續高於與委員會目標水平，聯儲局應該準備採取行動，加快縮減買債的步伐，甚至提早開始加息，以確保通脹受控。聯儲局副主席Richard H. Clarida亦於上周暗示，可能會在下次會議考慮加快縮減買債的進度，並表示會密切關注目前至12月會議期間的數據。在今月的會議上，聯儲局啟動縮減買債計劃，預計將在明年6月完成。個人消費創30年新高會議記錄亦顯示，聯儲局官員認為新冠變異病毒加劇供應鏈問題，增加物價的上行壓力。能源價格、名義薪資、房租成本的上漲亦促使通脹上升。美國商務部周三公佈的數據顯示，10月個人消費支出（PCE）物價指數按年上漲4.1%，錄得自1991年1月以來、時隔約30年的新高。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）出席斯彭博電視節目時表示，現時美國通脹達到30年來最快的水平，指聯儲局正進入一個新時代：「聯儲局官員意識到經濟正在過熱，而問題是如何讓經濟軟著陸。」美元指數昨日從周三的97高位回落，見96.8。大華銀行集團（UOB Group）全球經濟與市場研究師Quek Ser Leang認為，美元指數可能會繼續快速上漲，下一個值得關注的阻力位是去年6月的高點97.8。歐羅兌美元昨日有所轉強，脫離周三1.118附近的低位，並回升至1.123附近的日內高點。