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研究倡港發展人幣國際化

2021-11-26 列印
　　一國兩制研究中心與海通國際聯合發表研究報告，認為人民幣國際化、ESG投資及數碼資產交易，有望在今後10年成為全球性的趨勢，提倡本港發展有關優勢。

　　該研究中心與海通發表《香港：面向未來的國際金融中心》報告，香港在建立離岸人民幣業務中心、ESG投資樞紐，以及數碼資產交易與管理中心等方面，具有獨特的競爭優勢，應把握這三個今後10年的全球性趨勢。一國兩制研究中心高級研究主任朱岩指出，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，未來在債券、股票投資等投資工具，都可擴大人民幣計價結算交易。



　　海通國際首席經濟學家孫明春指出，很多基礎設施、很多法規監管可能今天就要做起來。

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