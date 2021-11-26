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英皇集團中期賺2.33億

2021-11-26 列印
　　英皇系兩家公司昨日公布，截至今年9月底止中期業績，當中英皇集團（163）扭虧為盈，錄得純利2.33億元，去年同期錄虧損9.9億元；中期息按年增派25%，至0.015元。期內收入大增約1.2倍，至13.9億元，主要來自半山捌號住宅單位之銷售。集團表示，扭虧為盈主要因總收入大增及確認物業投資之公允價值收益所致。

　　英皇集團表示，儘管租賃市場有所回暖，但仍未恢復至過往水平，故期內租金收入輕微下降1.6%，至4.41億元，佔總收入的31.6%；物業發展銷售收入大增7.9倍，至7.32億元，佔總收入的52.5%；酒店服務分部的收入增加1.05倍，至2.21億元。





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