內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%

受內地業務轉盈為虧拖累，維他奶國際（345）截至9月底止上半財年少賺95%，至3280.4萬元；不派中期息。今年7月內地網民抵制維他奶後，有關產品於當地遭到下架，集團執行主席羅友禮表示，自9月維他奶產品重新上架後，按月銷售正在改善，預期下半財年會加快復甦，並冀內地業務於下個財政年度重拾增長。期內維他奶收入36.04億元，按年減少18.3%。當中，內地業務收入下跌29%，以當地貨幣計算下跌35%，至22.7億元，經營虧損錄3259萬元，去年同期經營溢利為7.42億元，主要為銷量下降及政府補貼較上年大幅減少。集團指出，由於業績不理想，以及需要優先恢復內地業務表現，因此期內不派中期息；維他奶去年同期派3.8仙。業績欠佳停派中期息維他奶行政總裁陸博濤解釋，於7至8月的暑假旺季期間，集團於內地市場的部份產品遭到下架，以及減少廣告和推廣的投入，令期內生意受到較大影響，但於9月有關產品已重新上架，加上國慶等節日及新學年的帶動，當地銷售表現已顯著改善，有關表現更延續至10月至11月。陸博濤強調，有關影響僅屬短期，內地市場收入佔比達到60%，相信將繼續為集團的最大市場，對當地銷售表現感到樂觀。他又提到，集團過去10年投入的資本開支較高，因應投資見效，部份地區能在不增設廠房的情況下增加產能，料未來資本開支的投入或會減少。至於本港業務方面，隨着便利店銷售渠道開始復甦，加上電子商貿持續發展，香港業務增長近3%，至10.2億元，經營溢利則下降42%，主要由於與去年同期比較，政府補貼大幅減少等所致；若撇除政府補貼，經營溢利下降8%。集團表示，疫情的限制措施尚未完全解除，但期內維他天地於學校的小賣部業務已有所改善。