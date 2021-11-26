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中教：招生每年維持10%增長

2021-11-26 列印
　　中教控股（839）公佈截至2021年8月31日止全年度業績，投資者關係總監郭盈瑩在會上表示，近日國務院發布關於推動高質量教育的意見是一個鼓勵職業教育發展的政策，解除了集團政策憂慮。在此政策的支持下，集團旗下的職業教育規模將會進一步擴張，整體每年新的招生人數將會維持在10%的增長指引。

　　另外，郭盈瑩表示，集團正加強校企合作，做到專業設置與產業需求、課程內容與職業需求的無縫銜接。今年集團旗下的廣東白雲技校已和騰訊建立了新的人才培養計劃。



　　集團全年度總收入36.82億元，按年增加37.5%；錄得純利達14.44億元，同比增長128%。

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